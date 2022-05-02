В Италии призвали временно разрешить компаниям платить за российский газ в рублях

Министр по экопереходу Италии Роберто Чинголани призвал временно разрешить компаниям платить в рублях за поставляемое из России топливо. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, будет правильно позволить компаниям по меньшей мере в течение нескольких месяцев платить в рублях, пока мы разбираемся с правовой базой и последствиями», — заявил глава итальянского ведомства в интервью изданию Politico.

По его словам, полное понимание юридических последствий оплаты за поставки российского газа в рублях может занять месяцы.

Ранее Роберто Чинголани заявил, что страна может стать независимой от поставок газа из РФ уже через полтора года.

23 марта Президент России Владимир Путин поручил перевести на рубли оплату за экспорт газа в недружественные страны. Он заявил, что РФ откажется принимать платежи по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.