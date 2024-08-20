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В Италии при крушении яхты пропал глава совета директоров Morgan Stanley
У берегов Сицилии роскошная яхта Bayesian потерпела крушение, в результате чего несколько высокопоставленных лиц числятся пропавшими без вести. Среди них – Джонатан Блумер, председатель совета директоров Morgan Stanley International, один из крупнейших инвестиционных банков в мире, сообщает ТАСС.
По информации от Сальваторе Кочина, главы сицилийской службы гражданской обороны, помимо Блумера в списке пропавших значится юрист Крис Морвилло из фирмы Clifford Chance. Супруга миллионера Майкла Линча, Анджела Бакарес, владелица яхты, была успешно спасена. Однако судьба самого Линча и его 18-летней дочери Ханны остается неизвестной.
Издание The Times также сообщает, что среди пропавших числится супруга Блумера, Энн. Трагедия усугубляется подтвержденной гибелью шеф-повара яхты, тело которого было обнаружено водолазами.
Инцидент произошел утром 19 августа недалеко от Палермо. 56-метровая яхта Bayesian, плывущая под флагом Великобритании, затонула, предположительно, из-за урагана. На борту находились 22 человека: 12 гостей и 10 членов экипажа.
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