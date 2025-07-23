В Италии после отмены концерта Гергиева проведут «национальный день против русофобии»

В Италии 27 июля состоятся первый в этой стране «национальный день против русофобии». Об этом рассказал итальянский журналист Винченцо Лоруссо, передает RT.

«В ответ на очередной дискриминационный, расистский и русофобский акт, совершенный итальянскими учреждениями, которые опозорились отменой концерта маэстро Гергиева в Королевском дворце Казерты, мы организуем первый в Италии национальный день против русофобии», – заявил собеседник канала.

По словам Лоруссо, в рамках мероприятия предполагается показать фильм «Русофобия. История ненависти», снятый RT, а также провести «обсуждения и выступления». К инициативе уже присоединились «города Бари и Лука», уточнил он.

Дирижер, руководитель Мариинского театра и генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев должен был выступить на юге Италии 27 июля в рамках фестиваля Un'Estate da Re, но 21-го числа его концерт был отменен. Предполагалось, что он будет дирижировать оркестром Театра Верди из Салерно с участием артистов Мариинки.

Против участия Гергиева в фестивале выступали, в частности, министр культуры Италии Алессандро Джули и вице-председатель Европейского парламента Пина Пичерно, а также некоторые другие политики и активисты. Глава региона Кампания Винченцо Де Лука при этом поддержал проведение концерта российского дирижера.

В последний раз до этого Гергиев выступал в Италии 23 февраля 2022 года, он дирижировал оперой «Пиковая дама» в Ла Скала. Театр в Милане прекратила с ним сотрудничество после того, как музыкант отказался осудить специальную военную операцию. В последнее время дирижер выступал в том числе в Омане, Бахрейне, Турции и Китае, отмечает РБК.