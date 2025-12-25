В Италии не готовы объекты Олимпиады: под угрозой срыва или что не так с Миланом-2026

Международные спортивные сообщества в шоке от отношения итальянского правительства к подходу в организации ОИ-26. Многие спортобъекты не отвечают заявленным требованиям или вовсе не готовы. До Зимних Олимпийских Игр осталось 43 дня. Чему не стоит удивляться, в случае неудачи - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: olympics.com

Итальянцы затормозили процесс подготовки к Зимней Олимпиаде и ничего не успевают

Подготовка к Зимней Олимпиаде, которая пройдет в Италии в 2026 году, с самого начала вызывала немало вопросов относительно темпов. Первые отголоски того, что к ОИ-26 на полном серьезе не успевают отстроить некоторые объекты в назначенные сроки, зародились еще пару лет назад. Тогда, по мнению экспертной комиссии, ни один из объектов инфраструктуры не заслуживал не то чтобы должного соответствия, а даже удовлетворительной оценки.

Первая обеспокоенность была вызвана затяжным строительства санно-бобслейной трассы. Ближе к началу Игр стали возмущаться Национальная хоккейная лига (НХЛ), а вслед за ними и Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS). В Италии из-за задержек по срокам в том числе ссылались на недовольство общественных организаций, которые в свою очередь подавали иски о нанесении вреда экологии из-за ввода ряда объектов, что значительно тормозило процесс строительства.

Олимпиада пройдет в двух итальянских городах – Милане и в горной провинции Кортина-д’Ампеццо, а также в прилегающих к ним провинциях. Известно, что всего будет задействовано 25 спортивных объектов, 19 из которых уже функционируют, два были отстроены и четыре – станут временными. Притом в городах, указанных как основные во время Олимпийских игр - Милане и Кортине, расположено только семь из 14 объектов. Остальные разбросаны по другим территориям – в Ливиньо, Бормио, Антерсельве, Долине Фьемме и в Вероне.

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Соревнования по лыжным гонкам на ОИ-26 под угрозой срыва, но это не доставит сложностей спортсменам из России

Одними из последних у кого возникли серьезные вопросы к организаторам на фоне подготовки к Олимпийским играм в Италии стали FIS. Президент организации Йохан Элиаш был буквально возмущен качеством и скоростью работы итальянского правительства и назвал ситуацию на грани безысходной.

«Еще ничего не готово. Итальянскому правительству и регионам, организующим Игры, еще предстоит много работы, им нужно ускорить процесс. Есть проблема с производством искусственного снега. Были задержки. К сожалению, итальянское правительство не выделило никаких средств, поэтому (организаторы) с трудом сводят концы с концами, что очень жаль. Это необъяснимо. Я надеюсь, что всё наладится. У нас есть план B, план C, план D… Но, к сожалению, мы оказались в ситуации, в которой никогда не должны были оказаться», - сказал Элиаш RMC Sport.

И речь идет не о простых формальностях, а о реальном срыве и угрозе отмены соревнований. Напомним, в Зимней Олимпиаде в нейтральном статусе примут участие и лыжники из России. Пока известно, лишь, что точно квоты получили двое спортсменов из Татарстана Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Нашим соотечественникам к форс-мажорам не привыкать, так что вряд ли подобные заминки скажутся на их подготовке. В настоящий момент они готовятся на трассах Италии к предстоящему этапу Кубка мира Тур де Ски и лишь привыкают к лыжне и качеству снега.

К слову, в Республике Татарстан в последние годы с настоящим снегом тоже наблюдается дефицит и федерация РТ все чаще перед началом сезона прибегает к искусственному оснащению. Связано это прежде всего со сменой климатических условий. Настоящие осадки в регионе обильно выпадают и укладываются достаточно поздно, не раньше декабря. Тогда как в этот период у лыжников идет полноценная подготовка к внутренним соревнованиям, а к концу ноября уже проходят первые старты.

Фото: olympics.com

В НХЛ в случае не завершенного строительства хоккейной коробки планируют отказаться от участия в Олимпийских играх

В начале декабря вице-комиссар НХЛ Билл Дейли заявил информационному порталу «Daily FaceOff», что в случае, если в Милане не успеют к сроку достроить каток с североамериканскими размерами, то в лиге откажутся от участия в Олимпийских играх-2026. Хоккеисты НХЛ впервые с 2014 года примут участие в турнире и это несомненно принесет соревнованиям немало престижа, несмотря на отсутствие россиян.

Как раз-таки в случае со строительством хоккейной площадки и произошла конфликтная ситуация между муниципалитетом города и борцами за экологию. Инициативная группа обратилась в суд. Однако принимая во внимание важность мирового события и возможные масштабы последствий, суд встал на сторону города.

Совершенно новую хоккейную площадку «Санта Джулия» в Милане готовятся сдать в эксплуатацию ко 2 февраля, то есть за три дня до старта первых официальных соревнований Олимпиады. В НХЛ обеспокоены не столько самими сроками, сколько неизвестностью, какого качества будет лед.

«Если лед непригоден для игры, то он непригоден для игры. Мы, вероятно, узнаем об этом еще до официального начала Олимпиады. Что делать в этот момент – это уже другой вопрос. Очевидно, что если игроки решат, что лед небезопасен, мы не будем играть. Все очень просто», – сказал Дэйли на последнем Совете владельцев клубов НХЛ. Известно, что в Милан из НХЛ даже отправили специалистов по льду и техников для помощи со стройкой.

Также в североамериканской лиге обеспокоены размерами самой хоккейной коробки. Она немного отличается от общепринятой НХЛовской, но незначительно. В Италии сыграют на льду размером 26 на 60 метров (стандарт НХЛ - 25,9 х 61 м). При этом если принимать во внимание мнения самих игроков, то даже при таком раскладе хоккеисты все равно готовы поехать на Олимпиаду в Италию, так как для многих из них это осуществление давней мечты. Ведь поедут преимущественно молодые игроки.

Олимпиада-1965 Фото: «Год Олимпийский 1956", издание 1958 г.

В Италии предложили провести Зимнюю Олимпиаду на давно не эксплуатированной трассе 1923 года

Самую главную обеспокоенность относительно сроков подготовки к Олимпиаде вызывали санно-бобслейные трассы в Кортине. Пару лет назад строительство было не начато и даже не определен подрядчик, притом что на полное возведение объекта должно было уйти не менее 800 дней. При самом быстром раскладе и старте работ трасса, согласно плана, могла бы быть не готова на момент сдачи к финальной инспекции МОК (Международный Олимпийский комитет), то есть, к ноябрю 2025 года. Тогда итальянцы настолько были этим обеспокоены, что готовы были даже обратиться за помощью в проведении некоторых соревнований к соседним державам - Франции, Австрии, Германии и Швейцарии.

С последней, кстати, итальянцы боролись за право проведения Зимней Олимпиады и главным аргументом было то, что в Италии имеется трассам имени двукратного олимпийского чемпиона Эудженио Монти. Правда упустили маленькую деталь, она была построена аж в 1923 году и давно не функционирует, находясь в аварийном состоянии.

В конечном итоге было решено, что соревнования по санному и бобслейному спорту все же пройдут в Кортина-д’Ампеццо. До сих пор не понятно, на каком этапе находится объект в рамках подготовки к Олимпиаде. Известно лишь, что трасса обошлась руководству Италии слишком дорого и там отказались от строительства ряда примыкающих локаций, таких как площадка для общественного питания, автостоянка.

Фото: fsrussia.ru

Кто из россиян сможет принять участие на ОИ-26 и где какие соревнования пройдут

Помимо лыжников из россиян квоты на Олимпиаду получили два фигуриста - Петр Гуменник и Аделия Петросян, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Отметим, соревнования по последнему виду спорта в расписание ОИ включены впервые.

Также в конькобежном спорте нормативы для участия в Играх выполнили Ксения Коржова и Анастасия Семенова. В шорт-треке были получены две неименные квоты, главными претендентами на них считаются Алена Крылова и Иван Посашков. Предварительно до отбора допущены трое саночников, но их имена пока неизвестны.

По определению в олимпийской столице 2026 года, которой станет Милан, состоится торжественная церемония открытия Олимпиады. Также там пройдут соревнования по хоккею, конькобежному спорту, фигурному катанию и шорт-треку.

Кортина-д’Ампеццо примет соревнования по биатлону, горнолыжному спорту, бобслею, керлингу, санному спорту и скелетону. Сноуборд, фристайл, лыжные гонки, ски-альпинизм состоятся в Вальтеллине. Прыжки с трамплина, лыжное двоеборье пройдут на прыжковой арене «Джузеппе Даль Бен» в Вальди-Фьемме.

Всего в Италии будет задействовано 25 спортивных объектов: 19 — уже действующие, два — новыж, четыре — временных. Закрытие Олимпиады запланировано в Вероне.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.