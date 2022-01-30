В Италии из-за коронавируса умерла двухлетняя девочка

В Италии от последствий Covid-19 умерла двухлетняя девочка. Маленькая пациентка была доставлена в тяжелом состоянии в римскую клинику Bambino Gesu, сообщает ТАСС.

Девочка была госпитализирована в больницу южного города Катандзаро (область Калабрия), однако ее состояние только ухудшалось. Для перевозки пациентки в римское медучреждение был задействован самолет ВВС страны.

Специалисты отмечают рост заражений Covid-19 среди молодого поколения. В Италии каждый третий заболевший — молодые люди до 19 лет, отмечает газета Il Messaggero. В возрастной группе до 11 лет заболеваемость возросла на 60%. Ученые объясняют это меньшим числом вакцинированных среди детей. Полностью вакцинацию от коронавируса в стране прошли чуть более 10% детей в возрасте от 5 до 11 лет.