«В Италии или России, хоть в Гваделупе». Легков заявил, что Большунову нужна практика

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Российский лыжник, олимпийский чемпион 2014 года в марафоне Александр Легков заявил, что Александру Большунову нужная постоянная соревновательная практика.

По словам Легкова, во время подготовки к турнирам нужны интервальные тренировки, однако гонки и старты – тоже неплохо. Однако соревновательная практика Большунову нужна больше, поскольку она интереснее тренировок.

«Когда выходишь на старт, более заряжен, чем на скоростную работу в одиночку. В целом, никакой разницы, где бегать такие гонки, в Италии или России, хоть в Гваделупе. Главное — соревноваться», – передает слова Александра Легкова Odds.ru.

Напомним, Александр Большунов стал победителем коммерческой гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Это было его первое международное выступление за последние три года.

Сейчас Большунов идет четвертым в общем зачете Кубка России нынешнего сезона с 530 очками. Первое, второе и третье места занимают другие представители Республики Татарстан – Сергей Ардешев (721 очко), Савелий Коростелев (667) и Иван Горбунов (622 очка) соответственно.