В Италии Covid-19 за сутки заболели почти 127 тыс. человек

В Италии обновлен антирекорд по случаям заражения коронавирусом за сутки. За прошедший день вирус был выявлен у почти 127 тыс. жителей страны, сообщает Минздрав страны.

Для сравнения, накануне здесь заболели 98 тыс. человек, что также являлось рекордным показателем. Таким образом, максимум обновляется уже шестой день подряд.

В ведомстве полагают, что такие скачки заболеваемости связаны с увеличением объема тестирований.

За прошедшие сутки в Италии умерли 156 больных с Covid, днем ранее — 136. За время пандемии жертвами вируса стали 137 247 жителей, заразились более 5,9 млн.