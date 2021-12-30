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Ру Тат
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Здоровье
30 декабря 2021  22:08

В Италии Covid-19 за сутки заболели почти 127 тыс. человек

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В Италии обновлен антирекорд по случаям заражения коронавирусом за сутки. За прошедший день вирус был выявлен у почти 127 тыс. жителей страны, сообщает Минздрав страны.

Для сравнения, накануне здесь заболели 98 тыс. человек, что также являлось рекордным показателем. Таким образом, максимум обновляется уже шестой день подряд.

В ведомстве полагают, что такие скачки заболеваемости связаны с увеличением объема тестирований.

За прошедшие сутки в Италии умерли 156 больных с Covid, днем ранее — 136. За время пандемии жертвами вируса стали 137 247 жителей, заразились более 5,9 млн.

#коронавирус #италия #антирекорд
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