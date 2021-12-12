В Казани в ИТ-парке состоялся финал образовательной программы Digital Start. Мероприятие проводилось при поддержке Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

В этом году обучение стартовало 8 ноября, за месяц бесплатного обучения технологическому предпринимательству на платформе зарегистрировались чуть больше 450 школьников и студентов.

Экспертная комиссия выявила победителей в следующих номинациях:

«Лучший студенческий проект в сфере IT» (приз 20000 рублей) — проект «Умная корзина» (г.Казань). Проект «Умная корзина» сможет успешно решить проблему очередей на кассах, значительно снизить нагрузку на сотрудников супермаркета, сэкономить время, а также снизить уровень контактов между покупателями.

«Инновационный проект» (приз 10000 рублей) — проект GeroTrack (г.Казань). Мобильное приложение, предоставляющее пользователю рекомендации по снижению темпов старения на основе анализа биомаркеров.

«Лучшая презентация» (приз 7000 рублей) — проект ECOSM (г.Набережные Челны). Суть проекта в том, что в мобильном приложение будет предоставлена эко-косметика, где покупатель сможет сам выбрать состав уходовой продукции, а также создавать уникальные цвета для декоративной косметики. В приложение можно будет загрузить свое фото и применить продукт на себе, чтобы найти идеально подходящий вариант макияжа.