В ИТ-парке Рамеева выбирают лучшего в компьютерном многоборье среди пожилых

В Казани, в IT-парке имени Башира Рамеева, сегодня проходит Республиканский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров и инвалидов «Хикмэт». В 58 командах соревнуются 113 татарстанцев старшего, серебряного, возраста. Их задача – продемонстрировать свои умения ориентироваться в Интернете, пользоваться сервисами электронных услуг и гаджетами, а также знания по цифровой безопасности и компьютерной грамотности. Название чемпионата «хикмэт», к слову, с татарского языка переводится как «мудрость».

Перед началом соревнований участников Республиканского чемпионата по компьютерному многоборью поприветствовала министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова. Она поблагодарила их за активную позицию познания современных инструментов коммуникации и пожелала удачи в состязании между собой за звание самого грамотного в цифровой повестке.

Для обучения компьютерной грамотности и цифровым новшествам людей старшего поколения с 2007 года, отметим, в Татарстане действует образовательная программа «Университет третьего возраста».

«Сегодня 95% электронных услуг – в сфере социальной защиты, труда и занятости. А это те услуги, которые достаточно популярны среди пожилых людей, потому что они являются льготными категориями – это пенсионеры, ветераны труда, люди с инвалидностью. И уже сформировалось поколение среди старших людей, мудрых людей, которые на достаточном уровне умеют пользоваться цифровыми сервисами. А это возможность побороть внутренние страхи. К тому же сфера цифровых технологий, IT не стоит на месте – сегодня мы говорим [с людьми старшего возраста] об искусственном интеллекте и нейросетях. А это уже возможность стать примером [в их освоении] для молодого поколения, для своих внуков прежде всего, и общаться с ними на том языке, который им ближе», – сказала Эльмира Зарипова в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Она также обратила внимание на социальную значимость цифровой грамотности в связи с тем, что часто именно пожилые люди становятся жертвами мошеннических действий. Поэтому, подчеркнула Зарипова, в чемпионате умение адекватно себя вести в сфере пользования гаджетами выделено в отдельный блок заданий.

«И, конечно, цифровые технологии – это возможность найти новых друзей, заявить о себе, познакомиться, возможность найти единомышленников, потому что все они посетители Университета третьего возраста, прошедшие обучение на курсах компьютерной грамотности. С тем, чтобы увидеть, кто же в другом районе, поднять свой уровень, что нужно еще подтянуть, каких знаний недостаточно – на это тоже направлен этот чемпионат», – пояснила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

В этом году, отдельно подчеркнула Зарипова, была открыта возможность подать электронную заявку для записи в Университет третьего возраста.

«Если раньше это был поход лично, то сегодня, не выходя из дома, можно выбрать любой интересующий тебя курс и стать студентом Университета третьего возраста», – напомнила министр.

Соперниками в Республиканском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров и инвалидов оказались представители 51 муниципального района Татарстана. Они будут выполнять задания на компьютерах в два этапа. Самому старшему участнику среди мужчин – Петру Индерейкину из Казани – 10 августа исполнилось 85 лет. Самая взрослая участница – Сайма Сабирова из Атнинского района – в апреле отметила 75-летие. Старше 65 лет в чемпионате 45% участников. 18 человек – старше 70.

«Мы сегодня собрались здесь, чтобы отметить достижения тех, кто не боится осваивать новые технологии, стремится идти в ногу со временем, – наших замечательных многоборцев серебряного возраста. Сегодня компьютерная грамотность – это не просто умение включить телефон или компьютер, это способность оставаться активным гражданином, держать руку на пульсе событий независимо от обстоятельств», – сказал, обращаясь к участникам чемпионата, управляющий отделением Социального фонда России по РТ Эдуард Вафин.

Имена победителей назовут сегодня ближе к вечеру – после прохождения второй серии тестов участниками. Призом для обладателя первого места, как стало известно «Татар-информу», станет подарочная карта на 25 тысяч рублей в магазин цифрой техники.