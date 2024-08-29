В IT-парке прошел семинар на тему внутренней и внешней политики регионов России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В IT-парке имени Башира Рамеева в рамках Всероссийского форума национальных СМИ прошел семинар на тему «Актуальные проблемы внутренних регионов России». Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии КФУ Андрей Большаков выделил два фактора: этнорелигиозная стабильность и парадипломатическая активность.

«В этом докладе субъекты Российской Федерации находятся на первом плане. Первый вопрос посвящен их внутренней политике, а второй – внешней. На мой взгляд это те вещи, которые сильно взаимосвязаны», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Большаков.

В рамках проблемы этнорелигиозной стабильности спикер выделяет два направления: этнорелигизную политику (которая находится в ведении как федерального центра, так и региона) и миграционную политику (которая находится в ведении только федерального центра).

«Что касается этнорелигиозной консолидации в Российской Федерации, на мой взгляд, это факт свершившийся», – считает политолог.

По мнению Большакова, этнорелигиозная консолидация в стране происходит вокруг «старожильческих» народов. Большаков употребляет данный термин в отношении тех народов, которые постоянно проживают на территории России. Кроме старожильческих народов Большаков выделяет мигрантов, у которых на данный момент нет юридически верного определения.

Один из факторов внешней политики регионов России – парадипломатия. Под ней понимают работу субгосударственного актора, например региона, по установлению международных связей.

«Что касается парадипломатии – мне кажется, это позитивная тематика. Она помогает нам выжить и найти союзников там, где мы их не можем найти в силу разрыва со странами Запада», – считает Большаков.