В ИТ-парке Казани стартовал очередной этап всероссийского конкурса Startup Tour

Сегодня в казанском ИТ-парке начался очередной этап всероссийского конкурса Startup Tour. Заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов подчеркнул, что это юбилейное, пятое по счету проведение конкурса в республике.

«Для Татарстана это юбилейный конкурс. Пятый раз он проходит в нашей республике, и я хочу пожелать, чтобы мы отметили 10-летний, а после и 15-летний юбилей на территории нашего региона и чтобы как можно больше идей и контактов рождалось благодаря таким мероприятиям», — обратился к участникам конкурса Шайхутдинов.

В этом году на конкурс стартапов поступило около 100 заявок более чем из десяти российских регионов, а также из Узбекистана. Участники мероприятия соревнуются в трех категориях: информационные технологии, индустриальные и энергетические технологии и биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве. По итогам экспертного отбора в полуфинал конкурса прошли 15 проектов, по пять в каждом треке.

Победитель гранд-финала получит денежный приз в размере 300 тыс. рублей, а также приглашение на Startup Village, где сможет презентовать свою идею. Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин сообщил, что ознакомился с составом участников и отметил для себя наиболее перспективные, на его взгляд, проекты.

«Называть их не буду, потому что это может дать какие-нибудь преференции компании, но там есть очень интересные проекты во всех категориях конкурса, а особенно — в сфере медицины и финансов», — заявил глава Минцифры РТ.

Программа конкурса включает виртуальную выставку компаний, образовательную часть и непосредственно состязание участников. Их проекты будут оценивать эксперты в области технологий и развития бизнеса.