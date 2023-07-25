В ИТ-парке Казани юнармейцев из регионов России учили собирать и ремонтировать БПЛА

В минувшую пятницу в казанском ИТ-парке прошло обучение по разработке и сборке беспилотников с мастер-классами. Организатором мероприятия выступила компания «Тонкор Аэро Групп», которая является конструкторско-производственным центром по беспилотникам. Об этом сообщили в ИТ-парке Казани.

Участниками обучения стали 50 представителей общественного движения «ЮНАВИЯ» и «ЮНАРМИЯ» из шести регионов, исследующие беспилотные системы и авиамоделирование.

Отмечается, что обучение состоит из нескольких блоков. Один из ключевых блоков – «История развития FPV дронов» позволяет ознакомиться с эволюцией беспилотных систем и их применением в различных областях. Второй блок «Личный опыт и практическое применение» предоставляет возможность изучить основные аспекты практического использования беспилотных систем. В рамках третьего блока участники узнают о 3D моделировании и изготовлении деталей; погружаются в пилотирование дронов на игровом симуляторе, а также изучают на практике сборку и ремонт дронов.

Целью профильных курсов, проводимых компанией «Тонкор Аэро Групп», является обучение школьников и студентов основам и передовым навыкам в области разработки и сборки беспилотных летательных аппаратов.