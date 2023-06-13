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Экономика 13 июня 2023 17:25

Участникам форума «Производительность 360» покажут технологии предприятий Татарстана

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В Казани продолжается прием заявок на участие в V федеральном форуме «Производительность 360». Он пройдет в IТ-парке имени Башира Рамеева с 20 по 21 июля. Его участники, в числе прочего, смогут посетить крупнейшие предприятия Татарстана, внедряющие бережливые технологии.

Мероприятие планируют посетить около тысячи владельцев и руководителей крупных компаний. Они обменяются актуальными наработками и готовыми решениями в сфере предпринимательства. Более 70 экспертов по созданию и развитию производственных систем поделятся с участниками своим опытом, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

Первый день форума посвятят пяти тематическим направлениям: повышению эффективности бизнеса, экономическому суверенитету России, мерам государственной поддержки отечественных компаний, внедрению бережливых технологий в социальной сфере и партнерским проектам. Во второй день участники форума сами смогут посетить крупнейшие предприятия Татарстана, внедряющие бережливые технологии.

Нацпроект «Производительность труда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году должен обеспечить ежегодный прирост производительности труда в России на 5%.

Организаторами форума выступают Минэкономразвития РФ и Федеральный центр компетенций при поддержке Правительства РТ.

#производительность труда #нацпроекты #национальные проекты #бизнес
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