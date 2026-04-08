news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 апреля 2026 14:07

В ИТ-парке Казани 11 апреля пройдет семейный фестиваль «Спутник Знаний»

Читайте нас в
Телеграм
Фото: пресс-служба Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ

В преддверии Дня космонавтики 11 апреля в ИТ-парке имени Башира Рамеева состоится семейный фестиваль «Спутник Знаний», сообщили в Министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан. Организаторами выступают Минцифра РТ, ИТ-парк и Дом занимательной науки и техники.

В программе – выступление Героя России, летчика-космонавта Андрея Борисенко, который провел в космосе 337 дней. Для гостей подготовлены три трека: детский, взрослый и семейный.

Интерактивные игры:

  • «Космический корабль» – участники станут конструкторами межпланетных аппаратов.
  • «Центр подготовки космонавтов» – испытание из семи станций на ловкость, интеллект и стрессоустойчивость.
  • VR-игра «Beat Saber» – со световыми мечами под ритм музыки.

Познавательные лекции:

  • «Космос в фильмах» – ученые КФУ Дмитрий Грошев и Сергей Сушков оценят реалистичность космических сцен в кино.
  • «CanSat –ключ в небо» – создание и запуск «спутников».
  • «Перельмания и Перельмагия» – физик Светлана Тишина покажет зрелищное шоу о законах Вселенной.

Мастер-классы:

  • «Космические корабли» – сборка деревянной модели корабля.
  • «Оптические иллюзии» – создание игрушек с ракетой и космонавтом.
  • «Ориентация солнечных панелей по солнцу» от «Кванториума» – сборка модели спутника.
  • «Космические грядки» – выращивание «космических» саженцев.

Семейные активности:

  • Конкурс «Конструирование ракеты».
  • Соревнование «Планета головоломок» от изобретателя Владимира Красноухова.
  • «Космический квиз» с экспериментами.
  • «Создание мультфильма. Мой первый полет».

Гостей также ждут космический научный спектакль, выставка «Гагарин. Первый в космосе», профориентационные площадки университетов, выставка детских рисунков и зона пожеланий для космонавтов на орбите.

В 2025 году фестиваль собрал более 6 тысяч посетителей. Регистрация открыта по ссылке.

#день космонавтики #казанский ит-парк #фестиваль
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров