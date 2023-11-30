В ИТ-парке им. Башира Рамеева развенчали мифы радиофобов

Фото: пресс-служба билайн

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Для крупного мегаполиса, которым является Казань, оперативное решение организационно-технических вопросов по обеспечению доступности и высокого качества предоставляемых услуг сотовой связи имеет огромную значимость. На встрече с журналистами представители Министерства информатизации и связи Республики Татарстан и билайна раскрыли технические особенности оснащения мобильной связью и развенчали популярные мифы радиофобии. Также оператор анонсировал, что провел работы по запуску базовых станций и indoor-антенн в ИТ-парке им. Башира Рамеева, что позволило создать цифровую инфраструктуру в главном ИТ-хабе Казани.

Пресс-тур для блогеров и журналистов начался с похода на крышу, где установлено оборудование операторов связи. Радиосигнал от базовых станций раскрывается в форме листа канадского клена: сигнал от каждой антенны распространяется по прямой в сторону вещания. Оптимальное расстояние между базовыми станциями в городе на сегодня составляет примерно 500-800 метров. На радиус действия сотовой вышки влияет ее мощность и даже высота размещения. Например, чем выше она расположена, тем больше зона ее видимости и дальность покрытия.

«Сотовая связь потому и называется сотовой, что в основе сети — ячейки, каждая из которых представляет собой участок территории, который покрывает и обслуживает базовая станция. Место расположения вышки связи выбирается на основе специальных расчетов в пределах радиуса соты, исходя из потребности обеспечить абонентов в заданном районе качественной связью, и обусловлено наличием подходящих помещений или территорий, отвечающим техническим требованиям для установки соответствующего оборудования», — сообщил директор Казанского отделения билайна Анвар Шахмаев.

Рассказывая о технических особенностях установленного оборудования на крыше, спикер развенчал популярный миф, связанный с радиоизлучением.

«По сравнению с Западом, где люди весьма обеспокоены защитой своих прав, в России нормы по допустимому излучению гораздо строже: у нас нельзя применять мощности более 10 мкВт/см2, а у них — более 100. Наши базовые станции установлены в соответствии со всеми требованиями. Поэтому когда вы слышите про радиоизлучение, знайте, что защищены от него в 10 раз лучше, чем рядовой европеец», — подчеркнул он.

Во время экскурсии по зданию ИТ-парка журналисты отметили, что в технопарке много помещений со сложной конфигурацией и большой концентрацией пользователей.

«Действительно, часть помещений ИТ-парка находится в отремонтированном здании бывшей обувной фабрики «Спартак», а часть – в новых корпусах, которые имеют металлический каркас фасада и облицованы стеклом. Такие поверхности и толстые стены приводят к затуханию внутри помещений сотового сигнала от уличных базовых станций. Поэтому наши технические специалисты разместили в здании indoor-антенны стандарта 4G. Они работают в частотном диапазоне 1800 и 2100 МГц, что позволяет добиться оптимальной широты распространения сигнала связи и высокой скорости передачи данных. Такое решение создает качественное покрытие скоростным интернетом в холлах и офисах, коворкинге, детском технопарке, стартап-хабе, конференц-зале и на других площадях», — раскрыл технические детали Анвар Шахмаев.

Нагрузка на оборудование связи на территории ИТ-хаба в некоторые дни увеличивается почти в два раза. Интернет-трафик заметно возрастает в будни, максимальные значения отмечаются в четверг и пятницу. Пиковые значения суточного трафика приходятся на период с 14:00 до 18:00 как в рабочие, так и в выходные дни. Еще один резкий скачок потребления интернет-трафика происходит с 22:00 до 23:00 – это еще раз подтверждает, что специалисты IT-сферы нередко работают в позднее время.

«Благодаря запуску дополнительного телеком-оборудования в штаб-квартире IT-технологий Казани созданы необходимые условия для комфортного использования мобильного интернета и создания цифровых проектов. Наша сеть обеспечивает сотрудников, резидентов и посетителей мобильным интернетом на скорости 30-50 Мбит/с, а максимальные скорости достигают 200 Мбит/с», — отмечает представитель оператора.

Также билайн установил базовую станцию рядом с ИТ-кварталом, чтобы покрыть общественные пространства вблизи здания. А весной этого года оператор анонсировал улучшение качества мобильного интернета на правом берегу озера Нижний Кабан.

Участники встречи задали эксперту еще один вопрос, который часто интересует не только жителей больших городов: «Почему вышек сотовой связи становится все больше? Это точно не заговор?»

«Базовых станций становится больше из-за особенностей связи последнего поколения. Каждый формат связи имеет свои параметры «дальнобойности» сигнала. Последние поколения связи более восприимчивы к помехам от зданий. Поэтому в диапазонах 3G и 4G, которые обеспечивают скоростной мобильный интернет, требуется гораздо больше базовых станций, чем для 2G. Увеличение плотности сети улучшает способности мобильного интернета и делает его более удобным для абонентов», — ответил Анвар Шахмаев.

Современные базовые станции имеют небольшую мощность и могут размещаться не только на крышах, но и внутри зданий торговых центров, общественных пространств, где необходимо обеспечить покрытие сетью, также и на городских объектах низкой высотности, например столбах электросетей и освещения. Оборудование связи проходит обязательную сертификацию в соответствии с нормативами, установленными в Российской Федерации, а операторы перед запуском нового объекта связи получают решения Роспотребнадзора о согласовании функционирования базовой станции.

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