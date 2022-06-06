Зарплата депутата и печеньки: сколько зарабатывают IT-специалисты в Татарстане
Татарстан занимает четвертое место среди регионов России по спросу на IT-специалистов. Республике требуется не менее тысячи работников в сфере информационных технологий. Сколько стоит обучиться профессии и на какую зарплату можно рассчитывать, разбиралась корреспондент «Татар-информ».
«Сами сотрудники IT-компаний работу даже не ищут, за ними ведется охота»
После начала спецоперации на Украине, в России заговорили о массовом оттоке представителей IT-отрасли за рубеж. В марте 2022 года Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) зафиксировала, что отток специалистов варьируется от 50 до 70 тыс. человек в месяц.
Глава министерства цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин рассказал «Татар-информу», что в целом, по стране постоянный дефицит составляет от 500 тыс. до миллиона программистов.
«Наши региональные компании испытывают голод. Сейчас в Татарстане около 1 тысячи открытых высокооплачиваемых вакансий в области IT-индустрии. Сами сотрудники IT-компаний работу даже не ищут, за ними ведется охота. Очень серьезная проблема – международный хантинг», – сообщил глава Минцифры РТ.
В Татарстане до 10% вакансий от всего рынка приходится на IT-специалистов
Высокий спрос на IT-специалистов в Татарстане отметила и руководитель пресс-службы онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru в Поволжье Александра Севостьянова. По ее словам, в мае республика заняла четвертое место среди регионов страны по спросу на программистов. Татарстан опередили Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область.
«Данные специалисты регулярно входят в топ-10 наиболее востребованных на рынке труда. В мае на представителей IT-сферы в Татарстане приходилось порядка десяти процентов от общего количества предложений в регионе», – сказала Севостьянова.
Весной количество вакансий начало снижаться. «Если смотреть помесячную динамику с начала года, то в марте активность работодателей, выраженная в количестве вакансий, снизилась на 18% относительно февраля, в апреле – на 13,9% по сравнению с мартом, в мае – на 7,5% относительно апреля», – сказала она.
В то же время активность соискателей в марте выросла на 19,8% относительно февраля, в апреле – на 5,7% относительно марта. «В мае динамика роста резюме замедлилась и составила плюс 0,5% относительно апреля», – сообщили в пресс-службе.
«В Татарстане нужно ежегодно выпускать по 10 тыс. специалистов в сфере IT»
Айрат Хайруллин сообщил, что для подготовки IT-специалистов в Татарстане увеличены бюджетные места в вузах и ссузах. «Раньше в Татарстане по IT-профилю выпускали 2,5 тыс. специалистов, в этом году выпустят 4 тыс., но это недостаточная цифра. По нашим оценкам, нужно ежегодно выпускать 10 тыс. специалистов», – считает Айрат Хайруллин.
Вместе с тем, по его словам, нельзя говорить, что есть ажиотажный спрос на образование в этой сфере. «Во многих случаях мы видим, что люди идут по пути меньшего сопротивления. На едином государственном экзамене математику, физику и информатику сдает не так много желающих», – отметил он.
Министр сказал, что большим спросом пользуется обучение в Институте информационных технологий и интеллектуальных систем (ИТИС) КФУ, куда поступают со всей России. «Мы даем очень качественное образование. И для того, чтобы абитуриент поступил, он должен иметь по каждому из трех предметов не меньше 91 балла. Общий проходной балл составляет 273. Это очень высокая цифра», – заметил Хайруллин.
Он не видит угрозы «перепроизводства», как это было в свое время с экономистами и юристами. «Абсолютно нет. Страна нуждается в громадном притоке специалистов ИТ-индустрии. Ни одна индустрия такого дефицита не испытывает. Я хочу сказать родителям абитуриентов: в IT не только будущее, но и настоящее. Ваши дети точно на 100% будут обеспечены работой», – заверил министр.
Программистам предлагают хорошую зарплату и печеньки
Получить образование можно по государственной программе цифровые профессии. Люди c различным уровнем знаний могут пройти дистанционное обучение и получить диплом о профессиональной переподготовке. Всего предлагается 88 курсов. На обучение льготным категориям предоставляется скидка от 50 до75%. Выучиться можно на Python-разработчика, программиста, тестировщика, аналитика, разработчиков Java, iOS, Android и других востребованных специалистов.
Большой выбор курсов предлагают различные образовательные платформы. Программы предлагаются для обучения «с нуля» стоимостью от 20 тыс. рублей, до продвинутых курсов в области искусственного интеллекта по цене 220 тыс. рублей.
Уровень зарплаты программиста растет с увеличением профессионализма. Разработчики обучающей программы уверяют, что после курсов Junior – новичок, который только входит в профессию, сможет зарабатывать от 90 тыс. рублей, Middle – опытный «кодер», перед которым ставят более сложные задачи – 173 тыс. рублей, Senior – это высший уровень, 250 тыс. рублей.
Однако в Татарстане уровень зарплат чуть ниже указанных. По данным hh.ru Junior получает в среднем 50 тыс. рублей, Middle – зарабатывает 135 тыс. рублей. К позиции Senior предъявляются дополнительные требования – опыт работы не менее двух лет и совершенное владение английским языком. Такому специалисту работодатели в республике готовы платить 200 тыс. рублей. Для сравнения - примерно столько получает один из депутатов Госсовета Татарстана на постоянной основе: в прошлом году парламентарий задекларировал доход в 2,8 млн рублей.
По результатам опроса hh.ru среди респондентов IT-сферы, помимо достойной зарплаты, в число наиболее распространенных бонусов для специалистов, которые им предоставляют работодатели, входят: полис ДМС, возможность гибкого графика работы, оплата обучения, перекусы в офисе, подарки для сотрудников на праздники, корпоративные мероприятия, оплата сверхурочного рабочего времени, удобное рабочее место, оснащенное всем необходимым, полная/частичная компенсация занятий спортом.
«IT-специалистов переманивают и внутри страны»
Специалистов IT-индустрии переманивают как региональные, так и зарубежные компании, поэтому в стране возник дефицит кадров, считает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.
«IT-специалистов переманивают внутри страны. У нас все последние 30 лет одна из проблем небольших компаний состоит в том, что по мере того как молодой специалист становится квалифицированным, ему начинают поступать предложения от более крупных компаний. И небольшая компания ничего не может этому противопоставить, поскольку в крупных IT-компаниях сказывается эффект масштаба – крупные компании значительно отрываются от преследователей», – сказал он.
Делицын отметил, что интерес к IT-сотрудникам могут проявить зарубежные корпорации.
«IT-специалистов переманивают более крупные компании, если новый работник согласен на условия, уступающие тем, на которых работают сотрудники-ветераны. Иными словами, если это выгодно. Печальная сторона, возможно, состоит в том, что IT становится профессией, в которой с возрастом кривая опыта перестаёт расти. Собственный опытный сотрудник не имеет преимуществ перед перешедшим из другой компании, подобно тому как 19-летняя фигуристка не имеет преимуществ перед 16-летней», – заключил он.
«Не стоит идти в IT только ради денег»
Сооснователь «Технократии» Булат Ганиев подтвердил, что после начала спецоперации произошел отток специалистов, однако сейчас началось обратное движение.
«По моим наблюдениям, многие IT-специалисты возвращаются, но часть из них лишь для того, чтобы закончить дела тут и окончательно переехать. Многие не собираются возвращаться, пока спецоперация продолжается», – сказал он.
При этом, по его словам, наибольшая часть специалистов пока не покинули Россию.
«IT – глобальный бизнес, в котором коллаборация и сотрудничество людей со всего мира – часть культуры. Изоляция страны из сегмента технологически развитых государств критически сказывается на возможностях работать и строить IT-бизнес в России. Некоторые находят возможности в освободившемся внутреннем рынке или экономическом повороте на восток, но это небольшая часть компаний», – сказал он.
По его словам, не стоит менять свою работу и уходить в сферу IT, если мотивация человека исключительно финансовая.
«Я не сторонник того, чтобы человек бросал ту профессию, в которой он профессионал. Не стоит идти в IT только ради денег. В IT не такой уж и простой вход. Нужно прикладывать много времени и усилий, чтобы начать получать неплохие деньги. Не нужно реагировать на IT, как на некую блестящую обертку. Ведь в конечном счете, если тебя мотивируют только деньги и нет интереса, тебе не хватит мотивации, чтобы пройти весь сложный образовательный путь. Например, в России есть врачи, косметологи, инженеры, которые хорошо зарабатывают. Я бы сначала подумал о том, как зарабатывать больше, не меняя принципиально сферу», – отметил Ганиев.