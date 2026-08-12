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На главную ТИ-Спорт 12 августа 2026 16:54

В ISU ответили на вопрос о нейтральном статусе российских фигуристов

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В ISU ответили на вопрос о нейтральном статусе российских фигуристов
Фото: © Юлия Комарова / fsrussia.ru

Международный союз конькобежцев (ISU) разъяснил порядок объявления нейтральных спортсменов на соревнованиях. В пресс-службе организации заявили РИА Новости, что фигуристы с нейтральным статусом будут включаться в общий список участников каждого турнира.

«Нейтральные спортсмены объявляются в каждом отдельном соревновании как часть полного списка участников для каждого соревнования», — ответили в ISU на вопрос о статусе пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов и танцевального дуэта Александра Степанова / Иван Букин. Эти спортсмены не попали в заявку сборной России на турнир серии «Челленджер» в Японии, однако ISU не уточнил, подавали ли они заявки на получение нейтрального статуса.

Ранее нейтральный статус ISU получили 14 российских фигуристов, включая Александру Трусову, Камилу Валиеву и Петра Гуменника. Наличие этого статуса позволяет спортсменам участвовать в международных турнирах, однако окончательное решение о допуске принимают организаторы каждого конкретного старта.

#фигурное катание
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