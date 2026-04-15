В Историческом парке «Россия – Моя история» открылась выставка об истории русского театра

В Казани в Историческом парке «Россия – Моя история» открылась федеральная мультимедийная выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России (СТД). Проект посвящен истории отечественного театра – от первых артистических объединений до современной деятельности СТД под руководством Владимира Машкова.

В экспозиции «оживают» портреты делегатов первого Всероссийского съезда сценических деятелей 1897 года и представителей революционной эпохи. Сенсорные экраны содержат подборку фактов о русском театре XIX века, а также виртуальные книги с эскизами костюмов Всеволода Мейерхольда и сценическими образами известных актеров.

Отдельный блок посвящен редким фото- и видеоматериалам о том, как артисты, среди которых Анатолий Папанов, Владимир Этуш и Зиновий Гердт, участвовали в Великой Отечественной войне в составе Красной армии и фронтовых агитбригад.

Также на выставке представлена современная деятельность Союза театральных деятелей России, его проекты и новые имена театральной сцены.

По словам директора исторического парка «Россия – Моя история» Татьяны Ильиной, проект имеет важную просветительскую задачу и позволяет проследить развитие театрального искусства в России.

«Этот год знаменательный – мы празднуем 150-летие Союза театральных деятелей России. Театр, артисты, актеры – это врачеватели и учителя душ. Поэтому очень важно донести до людей, с чего начиналось театральное движение в нашей стране и какой путь оно прошло за эти годы. На выставке представлено множество интересных фактов и музейных экспонатов в мультимедийном формате, а 150 выдающихся народных артистов формируют тот культурный контекст, благодаря которому живет современный театр», – отметила она в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

Руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин, побывавший на открытии, обратил внимание на смысл понятия «служение» в профессии актера и развитие театральной традиции.

«Работу актера в русском языке не случайно называют служением. Деятель культуры всегда делится своим внутренним миром со зрителем. Русский театр прошел большой путь – от скоморошества до серьезных постановок, в которых поднимаются глубокие мировоззренческие вопросы. Даже в сложные исторические периоды искусство продолжало говорить о главном, и важно, чтобы современный театр сохранял эту традицию и не терял способность задавать вечные вопросы», – подчеркнул он.

Открытие выставки сегодня также посетили актеры казанских театров. Актриса театра им. Качалова, народная артистка России и Татарстана Светлана Романова подчеркнула, что выставка имеет особую ценность для молодежи и будущих поколений театральных деятелей.

«Выставка очень сильная и очень интересная. Для нас это, прежде всего, встреча с родными именами и историей театра. Но особенно важно, что она будет полезна также детям, студентам и молодым артистам, потому что материал подан подробно и доступно. Это наша история, без которой невозможно жить, и очень важно, чтобы такие проекты продолжались», – подытожила она.

Выставка будет работать до 3 мая. Посетить ее можно бесплатно ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 19:00.