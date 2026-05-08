В Историческом парке «Россия – Моя история» открылась выставка о военных медиках

Сегодня в историческом парке «Россия – Моя история» открылась мультимедийная выставка «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы».

Экспозиция, представленная в 11 мультимедийных залах, раскрывает одну из ключевых, но часто остающихся в тени тем – роль медицины в сохранении человеческих жизней и поддержании боеспособности армии. Выставка последовательно рассказывает об устройстве системы военной медицины – от получения ранения на поле боя до этапов эвакуации и лечения в тыловых госпиталях.

Также она позволяет познакомиться с архивными материалами, документальной хроникой и историями выдающихся представителей военной медицины. На 70 мультимедийных экранах представлены материалы о Николае Пирогове, Зинаиде Ермольевой, Сергее Юдине и других выдающихся врачах, внесших значительный вклад в развитие военно-полевой медицины. Для школьников и детей подготовлены интерактивные зоны, где можно узнать, как работали, например, полевые хирурги и как был устроен партизанский госпиталь.

Одной из первых выставку сегодня посетила София Пардо Пиньерос – студентка из Колумбии, учащаяся в КИУ им. Тимирясова. Девушка оценила глубокое уважение россиян к своей истории.

«Очень красиво, я знаю, что это очень важный праздник для россиян. Выставка была интересной», – сказала она.