В историческом парке Казани стартует выставка «НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости»

В пятницу, 29 апреля, в Историческом парке «Россия – моя история» в г. Казани откроется мультимедийная выставка «НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости», которая реализуется в партнерстве с Музеем современной истории России и пройдет во всех 23 субъектах присутствия исторических парков.

По заявлению пресс-службы музея, ключевые международные события со времен Холодной войны и до наших дней, представленные на выставке, станут «шокирующими и вместе с тем отрезвляющими» для посетителей. Американские бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, планы нападения США и их союзников на СССР, локальные конфликты конца XX – начала XXI века, включая бомбардировки Югославии в 1999 году, войны в Ираке и Афганистане в 2000-е годы, конфликт в Сирии, а также современные события на территории Украины, к которым привело сотрудничество с НАТО – все это в виде фото- и видеоархивов, исторических документов.

Выставку можно будет посетить с 29 апреля по 29 мая 2022 г. со вторника по воскресенье с 10.00 до 18.30.

Вход свободный.