В историческом парке Казани прошла игра, посвященная Дню Победы

В минувшее воскресенье, 5 мая, в казанском историческом парке «Россия – моя история» прошла квиз-игра для студентов ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба Российского Военно-исторического Общества.

В игре участвовали 10 команд, собранных из студентов вузов и ссузов в возрасте от 16 до 22 лет. Участникам задавали вопросы на проверку логики, знания исторических дат, событий, культурного наследия, умения находить ассоциации. Цель игры – воспитать патриотизм и сформировать активную гражданскую позицию у молодёжи.

В конце игры победители получили памятные призы. Сам квиз организовали Лига студентов Республики Татарстан и Региональное отделение Российского военно-исторического общества в РТ.