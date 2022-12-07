В историческом городе Татарстана расширили покрытие LTE

Связисты запустили новые базовые станции стандарта 4G в Буинске, где живет 20 тысяч человек. Телеком-объекты МегаФона помогли снять нагрузку с уже действующего оборудования. В результате средняя скорость мобильного интернета на значительной части старинного города увеличилась до 30%.

Каждый месяц в среднем жители и гости города скачивают на смартфоне 23 Гб трафика — всего на 2 Гб меньше, чем в Казани. За год эта цифра выросла на 20%.

«Около 90% города — это частная застройка, где мы фиксируем повышенную активность в Сети. Строительство дополнительных базовых станций позволило существенно расширить емкость в перегруженных локациях. Теперь абонентам, находящимся в Буинске повсеместно доступны преимущества не только быстрого интернета, но и технологии звонков с мгновенным дозвоном и чистым звуком VoLTE», — отметил директор МегаФона в Татарстане Дмитрий Кузнецов.

Оператор также установил дополнительную инфраструктуру LTE рядом с популярными местами отдыха и объектами культурного наследия. В зону обновленной сети попали — Центральный парк, краеведческий музеей, построенный в 1882 году, Государственный драматический театр, Буинское медресе — одно из старейших действующих мусульманских учебных заведений Татарстана. Кроме того, программа осенних улучшений коснулась жилых кварталов, спортивных и образовательных учреждений в районе Центральной районной больницы.

Буинск находится на берегу реки Карлы в 137 км от Казани. Несмотря на отдаленность от столицы, более чем трехсотлетнее поселение привлекает туристов. Чаще всего сюда приезжают гости из Московской, Ульяновской и Свердловской областей, а также Краснодарского края. Они активно делятся фотографиями и видео в соцсетях, мессенджерах, и пользуются онлайн-картами — с начала года туристы израсходовали в Буинске более 55 Тб мобильного трафика. Такой объем можно сравнить с 600 миллионами стикеров, отправленных в Telegram. Реклама. ПАО «МегаФон»