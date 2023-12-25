В историческом центре Казани построят новый ЖК из 9 корпусов

Скриншот документации

В центре Казани, на Щербаковском переулке, появится новый жилой комплекс с многоквартирными домами переменной этажности, нежилыми помещениями и подземным паркингом. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Ее результатами поделился Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

В документации уточняется, что проектная документация по объекту 11 мая этого года была рассмотрена и рекомендована к согласованию по итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Согласно документации, на территории разместятся девять жилых корпусов с 4-8 наземными и одним подземным этажом. Двухуровневая автостоянка и нежилые помещения будут встроены в сами здания. Общая площадь квартир составит 25 552 кв. метра, нежилых помещений — 4 914 кв. метров, а стоянка будет рассчитана на 349 машино-мест

ЖК рассчитан на 423 квартиры. Его строительство осложняется рельефом с перепадами высот — от 60,45 до 75,67. К ЖК подведут все необходимые коммуникации: электро-, водо- и теплоснабжение, связь, водоотведение и ливневую канализацию.

На внутреннем дворе, на кровле паркинга, расположится двухуровневая детская площадка.

Эксперт отметил, что запланированные работы не повредят сохранности ближайших объектов культурного наследия: «Дом Чемезова» (1798), «Особняк промышленника» (1915) и «Здание финансово-экономического института» (1936-1950). Однако для проведения работ «рекомендуется согласование документации с органом исполнительной власти РТ, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством».