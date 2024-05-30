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Общество 30 мая 2024 08:00

В историческом центре Чистополя реконструируют сети водоснабжения

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В историческом центре Чистополя проведут реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения. Документация по проекту прошла государственную экспертизу, сообщается в Едином госреестре заключений.

В качестве застройщика указан исполнительный комитет Чистопольского района, технического заказчика — Главное управление инженерных сетей Татарстана.

#Чистополь #сети водоснабжения #ремонт
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