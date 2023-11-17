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В исторической части Елабуги в тестовом режиме появилась подсветка на зданиях
В Елабуге в рамках реализации проекта туристического кода исторического центра на городских объектах появилась архитектурная подсветка. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, подсветка зданий производится пока в тестовом режиме.
В общей сложности будет подсвечено 68 сооружений, в том числе памятники и объекты культурного наследия. В настоящий момент завершаются работы по монтажу и ведется настройка светильников.
«Сейчас такой подсветкой не оборудовано ни одно здание исторической части. Есть подсветка прожектором Спасского собора, но она уступает по живописности», — пояснили в пресс-службе.
Планируется, что в полную силу здания начнут подсвечиваться 25 ноября.
По проекту будет установлено наружное архитектурное освещение памятников, фасадов исторических зданий и объектов культурного наследия.
Подсветкой будут охвачены дома купцов, живших в Елабуге, усадьбы, торговые здания исторической части города.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на двух объектах культурного наследия в Казани установят архитектурную подсветку.
Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.
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