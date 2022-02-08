В исторической части Елабуги отремонтируют центральную библиотеку за 38 млн рублей

В исторической части Елабуги в этом году будут отремонтированы здания центральной библиотеки и Учебного театра колледжа культуры и искусств. Об этом на IX сессии четвертого созыва Совета Елабужского района РТ сообщил глава района Рустем Нуриев.

Спикер уточнил, что здания центральной библиотеки будет обновлено по республиканской программе на сумму 38 млн рублей, на ремонт Учебного театра колледжа культуры и искусств из средств гранта ПАО «Татнефть» направлено 33 млн рублей.

«Ежегодно из местного бюджета выделяются средства на приобретение костюмов и музыкальных инструментов для организации концертной деятельности наших творческих коллективов. В 2021 году за счет местного бюджета были проведены ремонтные работы в домах культуры в шести сельских поселениях района», — отметил Рустем Нуриев.

Помимо этого, в рамках национального проекта «Культура» в 4-м микрорайоне продолжается строительство Центра культурного развития, где под одной крышей будут объединены все хореографические коллективы города.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020-м после начала пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса их цели были скорректированы. Ранее об итогах национальных проектов 2021 года подробно сообщало ИА «Татар-информ».