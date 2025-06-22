В «Истиклоле» объяснили, почему отказались играть со «Спартаком»

Генеральный директор футбольного клуба «Истиклол» из Душамбе Шахзод Сулаймонов объяснил, почему таджикская команда решила отказаться от товарищеского матча с московским «Спартаком» в Москве. Он объяснил это неудобным графиком для душамбинской команды.

«Нам поступало предложение от «Спартака» сыграть товарищеский матч в Москве, но мы отказались от этого варианта. Дело в том, что для красно-белых это была бы контрольная игра перед стартом сезона, а для нас дата не оказалась удобной. Тренерский штаб и главный тренер посчитали это неудобным, потому что многие игроки «Истиклола» в это время были бы в отпуске и мы бы не смогли собрать состав для поездки в Москву. Поэтому матч со «Спартаком» этим летом невозможен», – цитирует Сулаймонова Sport24.

«Истиклол» является одним из самых титулованных клубов Таджикистана новейшего времени. Он 13 раз становился чемпионом Таджикистана, 10 раз – обладателем Кубка страны и столько же раз – обладателем Суперкубка Таджикистана.