В исправительную колонию в Татарстане пытались пронести телефон в геле для бритья

Сотрудники УФСИН России по РТ пресекли две попытки пронести запрещенные предметы в СИЗО и колонию. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе управления.

В первом случае сотрудники СИЗО №4 совместно с полицейскими обнаружили в посылке для одной из следственно-арестованных женщин джинсы, в кармане которых были спрятаны таблетки. Изъятые вещества отправили на экспертизу, которая установила, что таблетки – это наркотическое средство МДМА.

Также запрещенные предметы пытались передать одному из осужденных в ИК №10. В посылке обнаружен баллончик с гелем для бритья, в котором был спрятан телефон.

