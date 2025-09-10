news_header_top
Происшествия 10 сентября 2025 17:41

В исправительную колонию Казани пытались перебросить наркотики и шесть сотовых телефонов

В Татарстане сотрудники ИК-2 предотвратили попытку доставки на территорию колонии наркотиков и средств мобильной связи.

При попытке переброса через основное ограждение исправительного учреждения был задержан мужчина. У него нашли шесть сотовых телефонов и четыре свертка с неизвестным веществом.

Экспертиза установила, что в свертках находилось наркотическое вещество «мефедрон» массой 4 грамма. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

