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Происшествия
1 декабря 2022  14:22
Павел Климчак

В исправительном центре УФСИН РФ по РТ откроют новое общежитие для осужденных

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В исправительном центре №1 УФСИН России по Татарстану будет открыто новое общежитие для осужденных к принудительным работам.

 

Фото: УФСИН России по РТ

Новое общежитие вместимостью 80 человек уже осмотрели глава Управления Эдуард Хиалеев, помощник премьер-министра РТ Дауфит Хамадишин, начальник Управления минюста по РТ Максим Скирда и председатель Общественной наблюдательной комиссии РТ Азат Гайнутдинов.

Делегация проверила бытовые условия общежития и наличие всего необходимого оборудования. Благодаря этому общежитию лимит наполнения учреждения увеличится до 430 человек, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

#УФСИН по РТ #общежитие
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