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Происшествия 25 декабря 2023 11:52

В исправительной колонии РТ начали производить свободно-подвижные опоры для нефтяных нужд

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В исправительной колонии №5 УФСИН России по Республике Татарстан освоили новое производство свободно-подвижных и скользящих опор для нефтяных нужд.

Фото: УФСИН Татарстана

Как указано на сайте ведомства, данный вид продукции выпускается на участке металлообработки, где дополнительно трудоустроили 16 осужденных.

Производственные мощности позволяют исправительному учреждению не только увеличивать объемы производства, но и выполнять крупные заказы в короткие сроки. Данный заказ в последующей перспективе позволит изготавливать изделия высокого качества и достойную заработную плату, отметили в УФСИН.

Фото: УФСИН Татарстана

#исправительная колония #УФСИН по РТ
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