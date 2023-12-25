Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В исправительной колонии РТ начали производить свободно-подвижные опоры для нефтяных нужд
В исправительной колонии №5 УФСИН России по Республике Татарстан освоили новое производство свободно-подвижных и скользящих опор для нефтяных нужд.
Как указано на сайте ведомства, данный вид продукции выпускается на участке металлообработки, где дополнительно трудоустроили 16 осужденных.
Производственные мощности позволяют исправительному учреждению не только увеличивать объемы производства, но и выполнять крупные заказы в короткие сроки. Данный заказ в последующей перспективе позволит изготавливать изделия высокого качества и достойную заработную плату, отметили в УФСИН.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников