В исправительной колонии РТ начали производить свободно-подвижные опоры для нефтяных нужд

В исправительной колонии №5 УФСИН России по Республике Татарстан освоили новое производство свободно-подвижных и скользящих опор для нефтяных нужд.

Фото: УФСИН Татарстана

Как указано на сайте ведомства, данный вид продукции выпускается на участке металлообработки, где дополнительно трудоустроили 16 осужденных.

Производственные мощности позволяют исправительному учреждению не только увеличивать объемы производства, но и выполнять крупные заказы в короткие сроки. Данный заказ в последующей перспективе позволит изготавливать изделия высокого качества и достойную заработную плату, отметили в УФСИН.