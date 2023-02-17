В исполкоме предложили вариант действий для жильцов аварийного дома по ул.Адмиралтейской

фото: администрация Кировского и Московского районов Казани

Расселение аварийного дома №13/30 по ул.Адмиралтейской произойдет при принятии следующего этапа федеральной программы. До этого момента они могут воспользоваться маневренным фондом (специальными жилыми помещениями из государственного и муниципального фондов). Об этом сообщает Управление жилищной политики исполкома Казани.

Дом, построенный в 1933 году и принадлежавший Казанскому авиазаводу, в 2003 году по постановлению Кабмина РТ перешел в собственность города, а в 2018-м был признан аварийным. За год до этого — в 2017-м — его признали исторически ценным градоформирующим объектом. Расселению здесь подлежат 62 жилых помещения.

В 2008 году здесь проводилась замена внутридомовой системы электроснабжения, а в период с 2006 по 2018 год — различные работы по текущему ремонту, однако здание находилось в таком состоянии, что это не привело к улучшению ситуации.

«Расселение жителей аварийных домов в муниципалитетах ведется в очередности, определяемой целевой федеральной программой, действующей с 2012 года. К сегодняшнему дню в Казани поэтапно были расселены 160 аварийных домов, получивших этот статус до 2017 года. Последний этап программы был реализован в Казани досрочно в 2022 году. Благоустроенное жилье получили 1443 жителя. Для справки: в рамках республиканской программы ликвидации ветхого жилья в Казани до 2005 года было расселено 33 тыс. жителей ветхих домов», — говорится в сообщении казанской мэрии.

В исполкоме уточнили, что дом по ул.Адмиралтейской удастся расселить лишь после завершения действующей программы, которая рассчитана на 2019–2023 годы. За это время расселят дома, которым присвоен статус аварийных до 1 января 2017 года. В Казани имеется 51 такой объект, еще 91 был признан нуждающимся в расселении после этой даты.

«К сожалению, источники финансирования на расселение этих домов пока не определены. Мы очень надеемся на продолжение федеральной программы», — подчеркнули в управлении.

В сообщении уточняется, что в 2021 году жильцам дома по ул.Адмиралтейской предлагали воспользоваться маневренным фондом и направили письма, в которых разъяснялся порядок предоставления такого жилья. Кроме того, предложение повторялось во время личных встреч.

«Однако они отказывались от этой временной меры, требуя выделения им нового жилья во внеочередном порядке», — говорится в комментарии. В управлении подчеркнули, что такие требования нарушают права других жителей, претендующих на расселение и попадающих под текущий этап программы.

В Управлении жилищной политики анонсировали, что в ближайшие дни совместно с администрацией района вновь проведут встречу с жителями и продублируют предложение о временном переселении в маневренный фонд.