В исполкоме Нижнекамска рассказали, когда появится сахарный песок в магазинах

11 марта на полках торговой сети «Табыш» и «Победа» в Нижнекамске зафиксирован дефицит сахарного песка в связи с отсутствием данного товара у поставщиков. В торговой сети «Бахетле» поставка товара ожидается в ближайшее время. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления экономического развития и поддержки предпринимательства исполкома Айрат Гарифуллин.

«В таких торговых сетях, как „Магнит“, „Пятерочка“, „Лента“, „Перекресток“ сахарный песок имеется в наличии, завоз товара осуществляется в ежедневном режиме, дефицита не наблюдается», — отметил спикер.

По словам Гарифуллина, отсутствие в магазинах сахарного песка связано с тем, что жителями города создан искусственный ажиотаж, повышение цен на сахар не ожидается, сейчас ценовой диапазон составляет от 56 до 80 рублей за 1 килограмм.

Однако в магазинах «Хыял» и «Яшьлек» розничная цена за «сахар-песок» составляет 88 рублей и 78 рублей соответственно. Со слов руководства магазинов повышение цены обусловлено тем, что возросла отпускная цена у оптового поставщика.

«По информации, полученной от поставщика, между ним и ОАО „Заинский сахар“ (холдинг „Агросила“) заключен договор на поставку „сахара-песка“ по ценам производителя. В связи с тем, что на сегодняшний день завод не отпускает товар мелким оптовикам, он вынужден закупать товар на оптовых складах в Набережных Челнах (на 10 марта цена составила 75 рублей/кг). Данная информация направлена в Минсельхозпрод РТ», — отметил начальник управления экономического развития.

В связи с ажиотажем некоторые торговые сети вводят ограничение по отпуску «сахара-песка». Например, руководство торговой сети «Пятерочка» приняло решение отпускать не более трех пакетов по одному килограмму либо одного пакета 5 кг в одни руки; в гипермаркете «Магнит» не более 10 кг одному покупателю.

«Это сделано для того, чтобы обеспечить гражданам возможность приобретать доступные продукты. Решение принято из-за участившихся случаев приобретения перекупщиками социально значимых продуктов для перепродажи. Сетевые торговые компании сами определят конкретные товары, продажу которых ограничат в одни руки. Минпромторг и Минсельхоз поддержали инициативу торговых сетей», — резюмировал Гарифуллин.