В исполкоме Нижнекамска объяснили возросшие коммунальные платежи

В связи с многочисленными обращениями руководитель исполкома Нижнекамского района Роман Булатов рассказал в прямом эфире о формировании начислений за услуги ЖКХ. Он напомнил, что с 1 декабря в Татарстане, как и по всей России, произошло повышение тарифов на коммунальные услуги.

«Это решение было принято на федеральном уровне. Сами тарифы на коммунальные услуги устанавливались в рамках этих решений Государственным комитетом РТ по тарифам. Безусловно, индексацию тарифов на территории Нижнекамска мы активно обсуждали, изучали на каком основании повышаются тарифы. Ключевой рост связан именно с удорожанием материалов, а также индексацией коммунальных услуг, потребляемых регулируемыми организациями. Например, насос «Водоканала» работает на электричестве, которое необходимо покупать. ТЭЦ — вырабатывает электричество, но предприятию нужно закупать газ. Все взаимосвязано», — объяснил Булатов.

Следующая индексация тарифов на коммунальные услуги произойдет не ранее 1 июля 2024 года. Таким образом, новые тарифы будут действовать минимум 1,5 года, напомнил он.

«Платежи формирует Единый расчетный центр на основании данных, предоставленных управляющими компаниями. Хочется отдельно остановиться на отоплении, так как это самый большой платеж. Сначала определяется общий объем отопления на основании показаний прибора учета, который расположен на входе в многоквартирный дом. Далее по жилым помещениям указанный объем распределяется пропорционально площади», — пояснил руководитель исполкома.

Для детального рассмотрения оплаты за жилищно-коммунальные услуги, можно обратиться в свою управляющую компанию по телефонам, указанным на квитанциях. Разъяснения собственникам квартир специалисты обязаны дать по закону.

«Если вы считаете, что вам неправильно определили объем потребления, некорректно приняты показания приборов учета, то в первую очередь вы должны обратиться за разъяснениями в управляющую компанию. Свои права, как потребителю услуг, необходимо защищать. Это правильно, но не всегда просто. Также за разъяснениями можно обратиться в Жилищную инспекцию — республиканский орган исполнительной власти, который имеет специальные полномочия по проведению проверок», — резюмировал Роман Булатов.

Ранее в исполкоме Челнов назвали города Татарстана с самыми низкими тарифами на ЖКУ.