В исполкоме Набережных Челнов представили новых сотрудников
В исполнительном комитете Набережных Челнов сегодня официально представили трех новых специалистов. Мэр Автограда Наиль Магдеев лично вручил им служебные удостоверения и пропуска.
Татьяна Каранаева приступила к работе в отделе по взаимодействию со СМИ Управления информационной политики.
Язиля Ямалиева и Татьяна Мироненко пополнили ряды сотрудников сектора материально-технического обеспечения общего отдела.
Наиль Магдеев пожелал новым коллегам успешной и плодотворной работы на благо города.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.