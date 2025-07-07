В исполкоме Набережных Челнов представили новых сотрудников

В исполнительном комитете Набережных Челнов сегодня официально представили трех новых специалистов. Мэр Автограда Наиль Магдеев лично вручил им служебные удостоверения и пропуска.

Татьяна Каранаева приступила к работе в отделе по взаимодействию со СМИ Управления информационной политики.

Язиля Ямалиева и Татьяна Мироненко пополнили ряды сотрудников сектора материально-технического обеспечения общего отдела.

Наиль Магдеев пожелал новым коллегам успешной и плодотворной работы на благо города.