news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 7 июля 2025 11:22

В исполкоме Набережных Челнов представили новых сотрудников

Читайте нас в
Телеграм
В исполкоме Набережных Челнов представили новых сотрудников

В исполнительном комитете Набережных Челнов сегодня официально представили трех новых специалистов. Мэр Автограда Наиль Магдеев лично вручил им служебные удостоверения и пропуска.

Татьяна Каранаева приступила к работе в отделе по взаимодействию со СМИ Управления информационной политики.

Язиля Ямалиева и Татьяна Мироненко пополнили ряды сотрудников сектора материально-технического обеспечения общего отдела.

Наиль Магдеев пожелал новым коллегам успешной и плодотворной работы на благо города.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

#Набережные Челны
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На территории Татарстана опять объявлен режим «Беспилотная опасность»

На территории Татарстана опять объявлен режим «Беспилотная опасность»

6 июля 2025
«День этот придуманный, псевдоязыческий»: почему православные не празднуют Ивана Купалу

«День этот придуманный, псевдоязыческий»: почему православные не празднуют Ивана Купалу

6 июля 2025