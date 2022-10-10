Исполком Набережных Челнов отменил масочный режим

В исполкоме Набережных Челнов с сегодняшнего дня отменили масочный режим, который был введен в августе из-за ухудшения эпидобстановки в Татарстане.

«В связи со снижением уровня заболеваемости Covid-19 и улучшением эпидемиологической обстановки в здании администрации муниципального образования город Набережные Челны с сегодняшнего дня отменены ограничительные меры», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе мэрии города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в подразделениях ПАО «КАМАЗ» приостановили масочный режим.

Такое решение было принято из-за улучшения эпидемиологической обстановки на предприятии благодаря своевременно принятым мерам и значительному снижению числа заболевших коронавирусом работников «КАМАЗа».