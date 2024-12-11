Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В исполкоме Кукморского района РТ рассказали о поставках валенок в зону СВО
Благодаря нашим валенкам наши бойцы переживают лютый холод в зоне СВО, рассказала заместитель руководителя исполкома Кукморского района Айгуль Ахметшина в беседе с корреспондентом «Татар-информа».
Сегодня Кукмор готовит валенки для военнослужащих в зоне СВО, а в 1941 — 1945 годах готовил для участников Великой Отечественной войны. По словам Ахметшиной, в годы войны на фабрике Кукмора отреставрировали более 8 млн пар валенок, а также изготовили более 3 млн пар.
«Валяльное производство — это исконно русское ремесло, благодаря которому мы победили в период Великой Отечественной войны», — добавила Ахметшина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»