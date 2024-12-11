news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 11 декабря 2024 13:29

В исполкоме Кукморского района РТ рассказали о поставках валенок в зону СВО

Скопировать ссылку

Благодаря нашим валенкам наши бойцы переживают лютый холод в зоне СВО, рассказала заместитель руководителя исполкома Кукморского района Айгуль Ахметшина в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Сегодня Кукмор готовит валенки для военнослужащих в зоне СВО, а в 1941 — 1945 годах готовил для участников Великой Отечественной войны. По словам Ахметшиной, в годы войны на фабрике Кукмора отреставрировали более 8 млн пар валенок, а также изготовили более 3 млн пар.

«Валяльное производство — это исконно русское ремесло, благодаря которому мы победили в период Великой Отечественной войны», — добавила Ахметшина.

#кукмор #кукморские валенки #СВО
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100