В исполкоме Казани заявили о нехватке рабочих для уборки улиц зимой

В городских предприятиях на сегодняшний день трудоустроены 404 водителя-механизатора и 622 дорожных рабочих. Этого количества специалистов не хватит для уборки улиц Казани в зимний период, сообщил на деловом понедельнике замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

«Ввиду дефицита кадров, МУПами проводится работа по привлечению новых сотрудников. К этому моменту дополнительно привлечен еще 91 водитель, 55 дорожных рабочих, которые перешли из дорожно-строительных предприятий и организаций», - уточнил он.

Сейчас рабочих ищут в социальных сетях, также объезжают прилегающие сельские районы для приглашения жителей на работу. Однако для функционирования всей необходимой техники в две смены не хватает еще 291 человека.

«Отмечу, что на сегодня средняя заработная плата дорожных рабочих составляет 57 тысяч рублей, водителей – 80 тысяч рублей. С учетом этого исполнительным комитетом прорабатывается возможность увеличения оплаты труда сотрудников», - добавил замруководителя исполкома.

Новый контракт на 2025 год с сотрудниками планируют заключать уже по повышенным тарифам. В исполкоме надеются, что это поможет преодолеть кадровый дефицит и привлечь на работу больше квалифицированных специалистов.