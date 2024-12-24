В исполкоме Казани высказались о сравнении елок в Дербышках и Лондоне

Начальник Управления культуры Исполнительного комитета Казани Азат Абзалов ответил на вопрос, где открываются лучшие елки, во время брифинга в Доме Правительства Татарстана.

«Я уверен, что елка в Дербышках будет намного красочнее и интереснее выглядеть, но об этом мы скажем вечером 26 декабря, когда запланировано официальное открытие», – сказал Абзалов.

Замруководителя пресс-службы Раиса Татарстана Лаззат Хайдаров на брифинге рассказал, что в соцсетях сравнивают главную елку Лондона и прошлогоднее украшенное дерево в Дербышках. «Было наглядно видно, чья елка лучше», – добавил Хайдаров. Над лондонской елкой в Сети посмеиваются.

Центральную елку у Центра семьи «Казан» откроют сегодня, 24 декабря. Полное расписание открытия елок в городе можно найти в телеграм-канале «Парки и скверы Казани».