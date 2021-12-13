В исполкоме Казани сообщили о трудностях с капремонтом из-за взлета цен на стройматериалы

Подрядные организации, выполняющие работы в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов Казани, в 2021 году столкнулись с проблемами из-за значительного роста цен на стройматериалы. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме рассказал председатель Комитета ЖКХ Казани Дмитрий Анисимов.

«В этом году подрядные организации столкнулись с еженедельным ростом цен на ключевые материалы, которые в динамике увеличились в два-три раза относительно стоимости в конкурсной документации», — подчеркнул он.

Анисимов добавил, что подрядчики также столкнулись с дефицитом нужных стройматериалов на татарстанском рынке. Все это привело к необходимости сдвинуть сроки вправо по графику.

«Ряд ключевых материалов приходилось привозить из-за пределов республики. В связи с этим серьезно увеличились сроки поставки материалов, и, как следствие, сдвиг сроков исполнения работ», — объяснил председатель Комитета ЖКХ.