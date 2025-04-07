В исполкоме Казани сменился руководитель антикоррупционного отдела

Гузель Хасбиуллина возглавила отдел контроля и антикоррупционной работы исполкома столицы Татарстана. О назначении сообщил глава города Ильсур Метшин во время традиционного делового понедельника.

Новый начальник отдела пришла на муниципальную службу в 2007 году, сразу после окончания Казанского государственного технологического института. Последние десять лет Хасбиуллина занимала должность первого заместителя председателя Комитета экономического развития Казани.

«Опытный сотрудник. Ждем от вас новых идей по улучшению деятельности, которая в первую очередь будет нацелена на эффективность работы, в том числе с обращениями наших уважаемых граждан», – отметил мэр.

Предыдущий руководитель подразделения Елена Тощева возглавляла отдел с 2011 года. В последнее время обязанности начальника временно исполнял Дмитрий Шуралев.