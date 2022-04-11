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Казань
11 апреля 2022  13:34
Егор Никитин

В исполкоме Казани рассматривают переход с Windows на альтернативные ОС до конца года

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Цифровизация исполкома Казани проходит в плановом режиме, несмотря на внешние ограничения со стороны зарубежных IT-компаний. В частности, уже к концу года американскую операционную систему Windows на служебных компьютерах могут заменить на альтернативные ОС. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана сообщил начальник городского Управления информационных технологий и связи Дмитрий Кремлев.

Он напомнил, что 2022 год в республике объявлен Годом цифровизации. В то же время в текущей ситуации санкционного давления в стране прекратил работу ряд иностранных IT-компаний. 

«В исполкоме Казани практически не использовалось зарубежное программное обеспечение. Все основные информационные системы — это продукция российской разработки», — подчеркнул докладчик. 

Он добавил, что по ряду позиций, где ранее применялись зарубежные программные разработки, сейчас идет поиск отечественных аналогов либо продуктов с открытой лицензией. 

«В Татарстане на служебных компьютерах муниципальных и государственных служащих используется операционная система Windows, централизованно предоставляемая Минцифры РТ. Сегодня министерство рассматривает альтернативные операционные системы, отечественные разработки — для замены в течение 2022 года», — пояснил Кремлев.

#Деловой понедельник #импортозамещение #цифровизация #год цифровизации
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