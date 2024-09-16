В исполкоме Казани рассказали о готовности города к отопительному сезону

Опрессовка почти 2 тыс. км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в столице Татарстана подтвердила готовность города к отопительному сезону. Об этом сообщил замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин на деловом понедельнике в мэрии города.

«Успешно опрессовали почти 2 тыс. км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. Опрессовка подтвердила готовность теплосетевого хозяйства города к несению отопительных нагрузок», – отметил Гиниятуллин.

Он добавил, что за этот год казанскими тепловыми сетями реконструировано 5,9 км сетей на сумму 667 млн рублей. А Казэнерго заменили 5,3 км сетей на сумму 185 млн рублей.