В исполкоме Казани рассказали, когда гимназия №123 примет первых учеников

Фото: Управление образования Казани

Исполком Казани прокомментировал строительство гимназии №123 в Советском районе.

Согласно информации, опубликованной пресс-центром Мэрии Казани, основные строительные работы уже завершены, однако для ввода объекта в эксплуатацию требуется завершить ряд мероприятий и получить необходимую разрешительную документацию.

Учебный процесс будет организован следующим образом: ученики, которые планировали перевестись из школ №47, 95, 185 и Царева, до открытия гимназии №123 продолжат обучение в своих школах. Приезжие из других районов и регионов, а также будущие первоклассники будут обучаться в гимназии №184, которая находится в пешей доступности. Из этих учеников сформированы классы, которые затем вместе с учителем перейдут в новый лицей.

После получения разрешительной документации для ввода объекта в эксплуатацию будет запущен процесс получения образовательной лицензии. В пресс-службе подчеркнули, что все меры направлены на то, чтобы школа начала работу до конца года.