В исполкоме Казани предложили создать кружки для подростков на питбайках

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В Казани могут создать мотосекцию для юных любителей мототранспорта. С таким предложением сегодня на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в мэрии Казани выступил руководитель исполкома Рустем Гафаров.

«У ребят должно быть альтернативное место, где они смогут находиться под присмотром профессионалов и развивать соревновательный дух», – отметил руководитель исполкома.

На заседании комиссии привели в пример инициативу руководителя мотошколы «ВКЕ» Григория Маркова. Он на добровольной основе взял под опеку пятерых подростков, увлеченных мотоспортом, и обучает их правилам дорожного движения и безопасному вождению.

Также он ведет беседы с детьми в летних лагерях вместе с работниками ГБУ «Безопасность дорожного движения», рассказывая, как правильно обращаться с мотоциклами и питбайками.

«Я уверен, что эти ребята будут знать, как вести себя на дорогах», – сказал начальник отдела Госавтоинспекции по Казани Михаил Савин, подчеркивая важность таких инициатив.

По данным Госавтоинспекции, за первое полугодие в Казани произошло 63 ДТП с участием детей и подростков, что на два случая меньше, чем в прошлом году.

«Летний период, к сожалению, зачастую характеризуется так называемыми „сезонными бесправниками” из числа молодежи, устраивающими „покатушки” на всевозможных транспортных средствах, взятых взаймы у друзей и знакомых или раздобывших ключи от родительских авто. Среди них как лишенные права управления, так и совсем не получавшие водительские удостоверения, в том числе несовершеннолетние. Жертвами такой безрассудности на дорогах зачастую становятся не они сами, а их пассажиры, нередко – тоже дети и подростки», – сообщил Михаил Савин.

Отдельно он остановился на ДТП с питбайками и электросамокатами. Большинство таких аварий происходят днем , когда родители на работе, а их дети предоставлены сами себе.

«К сожалению, есть факты, когда родители либо сами покупают питбайки, либо одобряют приобретение своим детям, а они бесконтрольно используют спортивные устройства и выезжают на дороги общего пользования. Часто такое безрассудство приводит к ДТП с серьезными травмами и длительным процессом восстановления», – отметил Михаил Савин.

Для усиления профилактической работы Савин предложил привлекать работников образования к разбору наиболее значимых ДТП с участием детей на месте. Глава исполкома Казани поддержал эту идею и поручил автоинспекторам информировать районные отделы образования о таких происшествиях, чтобы специалисты могли выезжать на место, а затем проводить в школах профилактическую работу с детьми и их родителями.