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Общество 16 января 2024 07:00

В исполкоме Казани пообещали завершить устройство лыжни вдоль Кремлевской дамбы

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В исполкоме Казани пообещали завершить устройство лыжни вдоль Кремлевской дамбы
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани до конца недели проложат лыжню вдоль Кремлевской дамбы. Ранее ее устройство было приостановлено из-за ремонтных работ вэтом районе, рассказали в Комитете физической культуры и спорта города.

«Устройство лыжной трассы отложили из-за ремонтных работ вблизи Ленинской дамбы. Лыжню проложат до конца этой недели», — уточнили в исполкоме.

В сообщении говорится, что протяженность лыжни будет уменьшена из-за предписания МЧС.

#лыжная трасса #кремлевская дамба
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