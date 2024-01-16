В исполкоме Казани пообещали завершить устройство лыжни вдоль Кремлевской дамбы

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В Казани до конца недели проложат лыжню вдоль Кремлевской дамбы. Ранее ее устройство было приостановлено из-за ремонтных работ вэтом районе, рассказали в Комитете физической культуры и спорта города.

«Устройство лыжной трассы отложили из-за ремонтных работ вблизи Ленинской дамбы. Лыжню проложат до конца этой недели», — уточнили в исполкоме.

В сообщении говорится, что протяженность лыжни будет уменьшена из-за предписания МЧС.