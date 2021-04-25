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Ру Тат
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25 апреля 2021  11:31
Евгений Калашников

В исполкоме Казани опровергли сообщения о недоваренных пельменях в школьной столовой

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Департамент продовольствия и социального питания Казани отреагировал на информацию о недоваренных пельменях, которые подали в столовой школы №93. По данным департамента, школу проверяет родительский контроль.

Пресс-секретарь департамента Анна Идиятова рассказала телеканалу «Татарстан 24», что накануне хороший отзыв о столовой оставил один из родителей.

«В адрес департамента по данной школьной столовой ранее замечаний и негативных отзывов не поступало – как от родителей, так и курирующих служб», — подчеркнула Идиятова.

Она добавила, что столовая была отремонтирована в 2019 году и соответствует всем требованиям. Также представитель ведомства подчеркнула, что в столовой питаются около 90% учеников школы.

Ранее в распоряжении телеканала появилось фото полусырых пельменей. Автор утверждал, что блюдо приготовлено в столовой школы №93. Также говорилось, что дети отказываются есть в столовой и носят еду с собой.

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