В исполкоме Челнов введен масочный режим

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Сотрудники администрации Набережных Челнов из-за неблагоприятной эпидситуации вновь должны будут носить маски на рабочем месте. Соответствующее решение приняли власти Автограда.

«Доброе утро! Соберетесь к нам с мэрию, не забудьте маску. С сегодняшнего дня в исполкоме Набережных Челнов введен масочный режим», — сообщается в телеграм-канале пресс-секретаря мэра города.

Ранее масочный режим в мэрии Челнов вводился в августе этого года — из-за роста коронавируса, после чего в октябре его отменили.

Напомним, на сегодня в Татарстане уже ввели ряд ограничений из-за большого числа заболевших ОРВИ и гриппом. В республике заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом выше эпидемического порога на 82%. Зарегистрировано 198 случаев гриппа, 92% из них приходится на свиной грипп.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить профилактику заболеваний в регионе, в том числе ужесточив фильтры на входе в школы, вузы и предприятия РТ.