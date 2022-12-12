Маскарадное шествие и ожившая сказка: челницы встретят Новый год под открытым небом

Жители и гости Набережных Челнов 31 декабря смогут встретить Новый год на площади «Азатлык». Лучшие артисты и творческие коллективы города представят праздничную новогоднюю программу «Мир в ожидании чудес». Продолжением вечера станет танцевальная программа. Об этом на аппаратном совещании рассказал замруководителя исполкома Автограда Рамиль Халимов.

По традиции на площадке будет организовано прямое включение — новогоднее поздравление Президента Татарстана Рустама Минниханова и Президента России Владимира Путина.

Помимо этого, новогодние торжества в этот день пройдут в микрорайоне «Замелекесье» и парке «Сидоровка».

Большая новогодняя программа будет подготовлена на общественных пространствах Автограда.

Старт новогодним праздникам будет дан завтра, 13 декабря. В этот день состоится открытие сразу трех городских елок, праздники пройдут на бульваре «Боровецкий», в парке «Сидоровка» и на бульваре «Энтузиастов». Гостей праздника ждет концертная программа, в которой примут участие артисты и творческие коллективы города, будут организованы игровые и арт-площадки.

14 декабря откроется елка на бульваре «Шишкинский», здесь все желающие смогут посмотреть праздничную программу «Новогодние мечты». В этот же день запланировано праздничное открытие елки в микрорайоне «Бумажников».

15 декабря зажгутся огни на новогодней елке в микрорайоне Замелекесье, а 16 декабря откроются новогодние елки в парке Победы, на площади перед дворцом культуры «Энергетик» и во дворе дома 38/13.

17 декабря состоится торжественное открытие центральной городской елки на площади «Азатлык». Здесь горожан ждет «Снежное волшебство» с маскарадным шествием, посвященное закрытию Года культурного наследия народов России и открытию Года национальных культур и традиций в Республике Татарстан.

В программе примут участие народные, сказочные и новогодние персонажи. На главной сцене выступят артисты и творческие коллективы города, прозвучат поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.

Праздничные рождественские гуляния удивят челнинцев 7 января. Гуляния запланированы на площади «Азатлык» и перед ДК «Энергетик». Ярким завершением новогодних праздников станет встреча старого Нового года 13 января.

«Убедительная просьба, коллеги, организовать праздник на всех уровнях — на городском, районном, школьном, детсадовском. Все должно быть по-доброму, с любовью к семейным традициям», — отметил мэр города Наиль Магдеев.