В исполкоме Челнов назвали города Татарстана с самыми низкими тарифами на ЖКУ

Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов разъяснил во время пресс-конференции порядок формирования платы за жилищно-коммунальные услуги, а также рассказал, где самые низкие тарифы в республике.

Докладчик напомнил, что утверждение тарифов на коммунальные услуги входит в полномочия Госкомитета РТ по тарифам. К ним относятся тарифы на газоснабжение, электроснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами. Индексация тарифов проводилась в декабре 2022 года, следующая индексация произойдет в 2024 году, то есть тарифы будут действовать более полутора лет.

«Тарифы в Челнах являются одними из самых низких. Так, тариф на водоснабжение, на водоотведение один — из самых низких по сравнению с другими городами», — омтетил докладчик.

Также одним из самых низких в республике является тариф на отопление в Челнах. Так, тариф за 1 Гкал т/энергии Заинске составляет 2 367 рублей, в Нижнекамске — 2 158 рублей, в Казани — 2 136 рублей. Тариф же в Автограде составляет 2 093 рубля.

По словам спикера, повышение тарифов происходит из-за ряда факторов. Прежде всего, это рост цен на материалы, энергоресурсы, изношенность сетей, нуждающихся в ремонте.

Салахов также напомнил, что для татарстанцев сохранены все льготы и меры социальной поддержки. В 2022 году субсидии по оплате за жилищно-коммунальные услуги получили более 87 тыс. человек, общая сумма составила 712 млн рублей. К примеру, сумма за один месяц (декабрь) — 81 млн рублей.